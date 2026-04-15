В Красноярске подросток получил травмы при катании на самодельном электроскутере

В Октябрьском районе Красноярска произошло ДТП с участием подростка, который управлял самодельным устройством с электрическим двигателем.
Как рассказали в ГАИ, во время движения 16-летний парень допустил опрокидывание кустарного транспортного средства.
В результате школьник получил травмы, ему потребовалась медицинская помощь.
В ГАИ предупреждают, что катание на самодельных транспортных средствах, а также на устройствах, не предназначенных для движения по дорогам общего пользования, может быть смертельно опасным:
«Самодельные транспортные средства не проходят сертификацию и не соответствуют техническим регламентам, в них отсутствуют необходимые системы управления и безопасности. Родителям следует контролировать досуг детей и подростков и не допускать опасных развлечений, которые могут привести к печальным последствиям».
