В Воронеже пройдет чемпионат по программированию

Чемпионат по программированию и информационной безопасности CyberCraft 2026 пройдет в Воронеже 11−14 мая при поддержке нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития Воронежской области.
На мероприятие приедут участники со всех регионов страны. Они будут состязаться в нескольких этапах. Например, в соревнованиях VrnCTF им предстоит решить задачу и отыскать флаг — набор символов или произвольная фраза, которую можно получить, правильно выполнив задание на специально подготовленной для этого платформе. А затем им нужно внести его в систему и получить баллы.
Восьмичасовые соревнования CenterCTF пройдут в формате Attack-Defence. Командам предоставят идентичные серверы, на которых работают сетевые сервисы с заранее подготовленными уязвимостями. Их задача — поддерживать свои сервисы в рабочем состоянии, предотвращая попытки вторжения, проводить атаки на сервера других команд с целью «захвата флагов».
Кроме того, участников ждут спортивное выступление «Гонки на лодках-драконах». Посмотреть программу и узнать подробнее о чемпионате можно по ссылке.
