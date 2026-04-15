Воронежцам предложили найти работу

17 апреля в столице Черноземья пройдет масштабная ярмарка трудоустройства. В городском дворце культуры (ул.9 Января, 108) около 80 организаций представят соискателям свои вакансии. На площадке будут работать около 60 информационных стоек и консультационные пункты областного кадрового центра.
Компании проведут собеседования, мастер-классы по специальностям для школьников и студентов. Запланирован День открытых дверей воронежской туриндустрии, где расскажут о карьере в сфере туризма и гостеприимства. В секции «Работа за городом» воронежские сельхозкомпании познакомят молодых специалистов с путем построения карьеры в сфере АПК. Специальные предложения компании подготовили для ветеранов СВО.
— Специалисты областного кадрового центра сориентируют посетителей в мерах господдержки и доступных программах профобучения, научат составлять резюме и эффективно проходить собеседование, — сообщили в министерстве труда и занятости населения Воронежской области.
Отдельная программа запланирована для молодежи: HR-специалисты и карьерные консультанты кадровых центров расскажут о стажировках, поиске первой работы во время обучения, сориентируют в реалиях рынка труда и востребованных специальностях.
В 2025-м году мероприятия ярмарки посетили более 18,5 тыс. человек. Из них более 3 тыс. получили предложения о работе.
Ярмарка продлится с 10.00 до 19.00.