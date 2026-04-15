Новый участок набережной реки Яузы благоустроят в Мытищах

Масштабное обновление парка вдоль набережной реки Яузы продолжается в Мытищах в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В этом году работы проводят на территории от Пролетарской улицы до улицы Семашко, сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.