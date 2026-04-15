Новый участок набережной реки Яузы благоустроят в Мытищах

Масштабное обновление парка вдоль набережной реки Яузы продолжается в Мытищах в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В этом году работы проводят на территории от Пролетарской улицы до улицы Семашко, сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
Благоустройство охватывает оба берега, а также природные острова. На текущем этапе строители занимаются подготовкой оснований под пешеходные и велосипедные дорожки, устанавливают опоры освещения, а также монтируют свайные конструкции для будущих настилов. Завершить этот этап работ планируется к началу осени.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.