Пожарные съехались к бизнес-центру «Атлантик Сити»

Очевидцы сообщили, что около полудня в бизнес-центре «Атлантик Сити» произошло задымление. На место съехались пожарные расчеты. Работает автолестница. Предварительно, на месте проводятся учения, об этом рассказали сотрудники самого БЦ.
— Всех сотрудников бизнес-центра предупредили и службы с утра расчистили парковку, — передают с места свидетели.
Официальной информации от МЧС пока не поступало.
К слову, ранее в БЦ «Атлантик Сити» устраивали тренировки на выносливость для спасателей — они на скорость поднимались на 27 этаж здания по пожарной лестнице.