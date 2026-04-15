Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минтруда сказало белорусам, кто не будет работать в рабочую субботу 25 апреля

Минтруда Беларуси сказало, кому не нужно отрабатывать рабочую субботу 25 апреля.

Источник: Комсомольская правда

Министерство труда и социальной защиты сказало белорусам, кто не будет работать в рабочую субботу 25 апреля.

В ведомстве напомнили про большие выходные, которые будут в стране с 18 по 21 апреля (в названную дату в стране отметят Радуницу). В связи с этим понедельник, 20 апреля, также оказался выходным днем, но за него нужно будет отработать 25 апреля.

Некоторым белорусам не нужно будет отрабатывать рабочую субботу. К примеру, не будут работать те сотрудники, которые 20 апреля находятся в трудовом или же социальном отпуске. На работу не выйдут и те, кто 20 апреля на больничном.

«Больничный лист действует, выходить на работу в субботу не надо», — уточнили в ведомстве.

Нерабочим днем 25 апреля будет и для тех белорусов, которых приняли на работу в период с 21 по 24 апреля. В том случае, если 25 апреля сотрудник находится в отпуске, то на работу ему выходить не нужно. То же самое касается сотрудников, которые в названную дату находятся на больничном.

А вот для тех белорусов, которые 20 апреля находятся в служебной командировке, на повышении квалификации, профподготовке или переподготовке, суббота будет рабочим днем.

Ранее Минтруда сказало, кого из белорусов не допустят к работе на субботнике 18 апреля.

Тем временем мы узнали, как правильно дать и взять в долг в Беларуси даже членам семьи, чтобы не лишиться денег в двойном размере: что изменится при займах в валюте с апреля 2026 года.

Кстати, Белорусы смогут неделю проходить техосмотр со скидкой 20%.