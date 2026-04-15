Минтруда сказало белорусам, кто не будет работать в рабочую субботу 25 апреля

Министерство труда и социальной защиты сказало белорусам, кто не будет работать в рабочую субботу 25 апреля.
В ведомстве напомнили про большие выходные, которые будут в стране с 18 по 21 апреля (в названную дату в стране отметят Радуницу). В связи с этим понедельник, 20 апреля, также оказался выходным днем, но за него нужно будет отработать 25 апреля.
Некоторым белорусам не нужно будет отрабатывать рабочую субботу. К примеру, не будут работать те сотрудники, которые 20 апреля находятся в трудовом или же социальном отпуске. На работу не выйдут и те, кто 20 апреля на больничном.
«Больничный лист действует, выходить на работу в субботу не надо», — уточнили в ведомстве.
Нерабочим днем 25 апреля будет и для тех белорусов, которых приняли на работу в период с 21 по 24 апреля. В том случае, если 25 апреля сотрудник находится в отпуске, то на работу ему выходить не нужно. То же самое касается сотрудников, которые в названную дату находятся на больничном.
А вот для тех белорусов, которые 20 апреля находятся в служебной командировке, на повышении квалификации, профподготовке или переподготовке, суббота будет рабочим днем.
Ранее Минтруда сказало, кого из белорусов не допустят к работе на субботнике 18 апреля.
Тем временем мы узнали, как правильно дать и взять в долг в Беларуси даже членам семьи, чтобы не лишиться денег в двойном размере: что изменится при займах в валюте с апреля 2026 года.
Кстати, Белорусы смогут неделю проходить техосмотр со скидкой 20%.