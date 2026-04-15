Нижегородские ученые получили новые гранты РНФ на развитие науки

Еще 16 научных проектов нижегородских исследователей получили финансовую поддержку Российского научного фонда по итогам профильных конкурсов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области. Гранты в размере от 4 до 7 млн рублей ежегодно будут направлены на реализацию 15 инициатив коллективов ИПФ РАН, ПИМУ, ИМХ РАН и ИХВВ РАН.
Особого внимания удостоился проект Приволжского исследовательского медицинского университета по разработке мультимодальной системы для биомедицины, вошедший в число победителей конкурса «мегагрантов». Под руководством ведущих зарубежных ученых команда получит до 50 млн рублей ежегодно. Как отметила зампред правительства региона Екатерина Солнцева, высокая результативность исследователей подтверждает статус Нижегородской области как одного из ключевых научно-технологических центров страны.
Помимо новых грантов, поддержку на продление текущих работ получили еще шесть региональных разработок. Директор Нижегородского НОЦ Александр Тарасенко подчеркнул, что центр сфокусирован на сопровождении этих проектов для их дальнейшей коммерциализации. Напомним, что в России продолжается Десятилетие науки и технологий, направленное на вовлечение исследователей в решение важнейших государственных задач.
