В парках Симферополя распустились магнолии

В парках Симферополя сейчас можно увидеть цветущие магнолии. Среди них нежно-розовая магнолия Суланжа, яркая розовая лилиецветная, белоснежная звездчатая и бордовая Дженни.
Насладиться ярким весенним цветением можно в парке Гагарина и сквере Республики, а в скором времени магнолии расцветут и у зооуголка Детского парка.
Магнолия — одно из самых древних цветковых растений на Земле, возраст которого превышает 100 миллионов лет, а в Крыму магнолия появилась впервые более двухсот лет назад.
Узнать больше по теме
