Минпросвещения назвало ориентировочное время выполнения домашних заданий для школьников

Рекомендации согласованы с Роспотребнадзором.

Минпросвещения утвердило ориентировочные временные нормативы на выполнение домашних заданий для школьников. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов, передает РБК.

Определены нормы для каждого класса:

1-й класс — не более часа;

2−3-й классы — до 1,5 часа;

4−5-й классы — до 2 часов;

6−8-й классы — до 2,5 часа;

9−11-й классы — до 3,5 часа.

Рекомендации согласованы с Роспотребнадзором. Кравцов подчеркнул, что это не строгие правила, а ориентиры для более сбалансированной нагрузки на школьников: «Понятно, что это некие рекомендации, ориентиры и для учителей, и отчасти родителей».

Ранее Минпросвещения установило единый режим работы школ в учебные дни: уроки должны начинаться не раньше 8:00 и завершаться не позже 19:00, если в школе есть вторая смена. Нулевые уроки и учеба в три смены не допускаются. Уроки пятых и девятых классов должны проводиться только в первую смену.