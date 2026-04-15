Экспортеры из Вологодской области смогут получить оценку своей продукции

Предпринимателей Вологодской области приглашают принять участие в вебинаре «Российские товары глазами зарубежных потребителей: Индия», который состоится 17 апреля. Это способствует достижению целей нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», сообщили в министерстве экономического развития, промышленности и торговли региона.
«Иностранный гость будет дегустировать и тестировать продукты, давая открытую обратную связь о том, насколько они могут быть востребованы у него на родине. Это уникальная возможность взглянуть на свой товар глазами зарубежного потребителя, оценить его сильные и слабые стороны для потенциального экспорта через маркетплейсы», — говорится в сообщении.
К участию приглашаются производители и владельцы брендов, рассматривающие экспорт через маркетплейсы, предприниматели, заинтересованные в независимой экспертизе, а также маркетологи и продакт-менеджеры, работающие с международными рынками. Чтобы стать зрителем, достаточно зарегистрироваться на сайте Российского экспортного центра. А желающие представить свой товар на разбор должны подать заявку по ссылке.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.