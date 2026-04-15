Француз выиграл картину Пикассо за €100 в благотворительной лотерее

Француз Ари Ходара стал обладателем картины испанского художника Пабло Пикассо «Голова женщины» стоимостью более $1 млн, купив лотерейный билет всего за €100 (примерно $117). Розыгрыш прошел в рамках акции «1 Пикассо за €100», сообщает CNN.
Ходара работает продавцом программного обеспечения и приобрел билет № 94715 в прошлые выходные. Узнав о выигрыше, француз признался, что это стало для него полной неожиданностью.
В рамках акции было продано всего 120 тыс. билетов. Все вырученные средства пойдут в Фонд исследований болезни Альцгеймера. Внук художника Оливье Видмайер Пикассо заявил, что его дед поддержал бы эту инициативу.
Как передает CNN, акция «1 Пикассо за €100» проводится уже в третий раз. В 2013 году вырученные от лотереи средства направили на сохранение исторического города Тир в Ливане, в 2020 году — на программы чистой воды и гигиены в разгар пандемии COVID-19.
Картина «Голова женщины» была написана гуашью в 1941 году. В то время шла Вторая мировая война и Париж был оккупирован. Высота работы — около 15 дюймов (38 см), ширина — 10 дюймов (25 см). Черты лица женщины намеренно искажены в характерной для художника кубистической манере.
Ранее нападающий саудовского «Аль-Иттихада» Карим Бензема сообщил о покупке картины Пикассо «Портрет бородатого мужчины». Он опубликовал фотографию, на которой позирует рядом с работой испанского художника. Публикацию Бензема сопроводил подписью: «Добро пожаловать домой».
