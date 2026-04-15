ПЭТ/КТ и ОФЭКТ/КТ поставят в Нижегородскую область для Центра ядерной медицины

«Собственный Центр ядерной медицины жизненно необходим городу-миллионнику и всему нашему региону. Правительство и Минздрав России не просто поддержали нас, включив финансирование инициативы в национальный проект “Продолжительная и активная жизнь”, а одобрили возможность приобретения сразу двух систем ПЭТ/КТ, каждая из которых позволит проводить до шести тысяч исследований в год», — сказал губернатор Глеб Никитин.