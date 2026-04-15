ПЭТ/КТ и ОФЭКТ/КТ поставят в Нижегородскую область для Центра ядерной медицины

Нижегородская область получит две системы ПЭТ/КТ (позитронно-эмиссионная томография, совмещенная с рентгеновской компьютерной томографией), а также ОФЭКТ/КТ (однофотонная эмиссионная компьютерная томография, совмещенная с рентгеновской компьютерной томографией). Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Власти заключили контракты на поставку оборудования для создания регионального Центра ядерной медицины, который является одной из составляющей флагманского проекта «Город здоровья».
«Собственный Центр ядерной медицины жизненно необходим городу-миллионнику и всему нашему региону. Правительство и Минздрав России не просто поддержали нас, включив финансирование инициативы в национальный проект “Продолжительная и активная жизнь”, а одобрили возможность приобретения сразу двух систем ПЭТ/КТ, каждая из которых позволит проводить до шести тысяч исследований в год», — сказал губернатор Глеб Никитин.
По словам главы региона, поставка оборудования позволит исключить очереди на исследование. Федеральный Минздрав ожидает, что Нижний Новгород сможет ежегодно принимать несколько тысяч пациентов, нуждающихся в специализированной диагностике, из ряда других регионов Приволжья.
ПЭТ/КТ позволяет максимально четко выявлять как первичные опухоли, так и метастазы. Система также способна отслеживать динамику химио- и лучевой терапии. Исследование ПЭТ/КТ особенно эффективно в случаях, если у человека есть опухоли мягких тканей, патологии неврологического профиля, последствия поражений сердечной мышцы. ОФЭКТ/КТ умеет оценивать кровоток, функциональное состояние костей, масштаб поражений щитовидной железы, головного мозга и других органов.
Система ОФЭКТ/КТ активно применяется в НИИКО — НОКОД. Диагностику с ее помощью проводят исключительно онкопациентам. Вторая система даст региону возможность выполнять еще больше исследований — более 14 тысяч.
Ввод в эксплуатацию ОФЭКТ/КТ запланирован на концу 2026 года, а двух установок ПЭТ/КТ — на 2028 год. Уточняется, что два года отводится на строительство специализированных помещений для оборудования.
Напомним, национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» направлен на ожидаемое увеличение продолжительности жизни к 2030 году и предполагает обновление медучреждений, привлечение квалифицированных специалистов, применение новых подходов в лечении и др.
