В Норильске и Дудинке прошел фестиваль научных открытий и изобретений «Арктик Фест» (видео)

На севере Красноярского края фестиваль научных открытий и изобретений «Арктик Фест» собрал более 3,5 тысяч участников.
Торжественное открытие фестиваля 10 апреля собрало в комплексе «Айка» почти тысячу школьников и студентов. Масштабное инженерное представление началось с лазерного шоу и мотивирующего ролика «Мы — будущее». Участников поприветствовала старший вице-президент — руководитель блока кадровой, социальной политики и связей с общественностью компании «Норникель» Лариса Зелькова.
«Фестиваль — хороший способ протестировать себя. Поэтому сегодня мы видим такое большое количество наших детей, которые с удовольствием откликаются на призыв убедиться своими глазами в том, что наука — это всегда увлекательно, а не занудно и как написано в учебнике. Сегодняшний движ является лучшим показателем того, что фестиваль — это востребованный формат. Он разъясняет, показывает на пальцах и превращает скучные научные законы в интересную жизнь», — отметила она.
«Арктик Фест» объединяет мероприятия, инициированные местными школами, кружками, домами творчества и другими объединениями. Всего в Норильске собралось 40 таких организаций. За 2 дня они провели 260 различных мастер-классов, игр, соревнований и быстрых обучающих программ.
Например, Станция юных техников организовала сразу несколько открытых мастерских для всех возрастов. Школьники собирали щетко-боты, бумажные головоломки и мини-роботов с моторчиком. Инженеры института «Норильскпроект» помогали школьникам с проектированием зданий с помощью графических программ. Студенты Норильского техникума промышленных технологий и сервиса обучали по экспресс-методике управлению беспилотными аппаратами. Оганерская детская школа искусства проводила мастер-классы по песочной анимации, где дети и взрослые создавали картины ко Дню космонавтики. На площадке мастерской «Плавь пластик» гости фестиваля изготавливали сургучные печати из пластика. Также были представлены интерактивные мастер-классы от студии творчества «Арт-Подвал», центра развития личности и инициатив «Ступени», «Зеленого патруля», «Волонтёров-медиков», федерации сноуборда, «Кухни 3D-печати» и многих других организаций города Норильска.
Также за три дня прошло 13 лекций на такие темы, как: «Искусственный интеллект в мире животных» от сотрудника Сколковского института Ильи Гомыранова, «Финансовая грамотность для школьников» от Максима Трофимова, генерального директора «Цифровых активов», «Что такое воплощенный искусственный интеллект» от заведующего лабораторией МФТИ Алексея Ковалева, какие тайны позволяет раскрыть электронный высокотехнологичный микроскоп, на котором работает металлург-исследователь Юлия Савинова в ООО «Гипроникель», и какие современные технологии сейчас топовые в горнодобывающей отрасли при строительстве глубоких шахт, о чем не понаслышке знает директор департамента инжиниринга и комплектации Заполярного филиала «Норникель» Андрей Давыдов.
Во время фестиваля 10 апреля прошел финал Конкурса юных изобретателей «IMAKE». 13 финалистов представили жюри свои проекты. Конкурс помогает поддерживать первые креативные инженерные идеи и открытия школьника, его изобретательскую активность. За 7 лет существования проекта его участниками стали более 10 тысяч человек.
Гостем фестиваля в Норильске стал блогер и музыкант Максим Лутчак, ставший известным благодаря ироничным роликам о поколении зумеров и повседневной жизни. Он принял участие в битве поколений «Эра на эру» и был растроган теплым приемом норильчан.
Завершился трехдневный фестиваль специальной программой в Дудинке, где в День космонавтики астрофизик, кандидат физико-математических наук, младший научный сотрудник лаборатории цифровых управляемых лекарств и тераностики Красноярского научного центра СО РАН, основатель объединения любителей астрономии «КрасАстро» Роман Морячков провел открытую научно-популярную лекцию для учащихся Таймырского колледжа. Также для них работали зоны с нейро-экспериментами, научными опытами и даже мини-обучение по методике Международных соревнований Power Tech, проходящих в Тайвани.
«Для того, чтобы выстроить такую среду, в которой школьникам будет интересно, прежде всего нужно менять подход самим взрослым. Потому что увлечь ребенка можно легко, если показывать науку и технологии на кончиках пальцев. Чтобы ребята были не слушателями, а участниками, сами попробовали паять, собирать, чтобы у них получилась работающая модель, которую они могут предъявить миру, — считает Ирина Жуйкова, директор Департамента социальной политики Компании “Норникель”. — Да, инвестиции в детей — это инвестиции вдолгую, но мы уже сейчас видим их возвратность, когда наши школьники-мейкеры возвращаются к нам в проект в качестве наставников для новых изобретателей. У нас сейчас порядка 25 активных менторов — нынешних студентов, которые помогают ребятам делать прототипы, доводить идеи до результата, подсказывают и вдохновляют своим примером. Это уже настоящая семья изобретателей, которая может многое».
Следующий фестиваль пройдет в Чите 19 апреля на базе Забайкальской краевой филармонии, а 24−25 апреля откроет свои двери последняя фестивальная площадка в Мончегорске.