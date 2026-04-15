На юге Красноярского края покупателю с плохим зрением отказались продавать электрощетку для бритвы

В Красноярском крае житель села Ермаковское пожаловался в региональный Роспотребнадзор на местный торговый центр, в котором ему отказали продать электрощетку для бритвы.
По словам мужчины, для демонстрации и выбора товара продавец поставила перед ним коробку со множеством электрощеток. Из-за плохого зрения он попросил продавца помочь ему в выборе товара. Однако продавец отказала ему в помощи и забрала у него коробку с товаром.
В ведомстве отметили, что это является нарушением требований Правил продажи товаров по розничной торговле.
По данному факту предпринимателю объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства.
