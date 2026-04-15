Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На юге Красноярского края покупателю с плохим зрением отказались продавать электрощетку для бритвы

В Красноярском крае предпринимателю объявлено предостережение за отказ в продаже товара покупателю.

В Красноярском крае житель села Ермаковское пожаловался в региональный Роспотребнадзор на местный торговый центр, в котором ему отказали продать электрощетку для бритвы.

По словам мужчины, для демонстрации и выбора товара продавец поставила перед ним коробку со множеством электрощеток. Из-за плохого зрения он попросил продавца помочь ему в выборе товара. Однако продавец отказала ему в помощи и забрала у него коробку с товаром.

В ведомстве отметили, что это является нарушением требований Правил продажи товаров по розничной торговле.

По данному факту предпринимателю объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.