Волгоградская область направила в Дагестан 300 тонн гуманитарного груза

«Жители легендарной героической сталинградской земли по зову сердца не могут оставаться в стороне от горя жителей Дагестана, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в связи с погодными условиями, ударами стихии, и выражают слова искреннего соболезнования и поддержки семьям, потерявшим своих родных и близких. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим, — сказал Андрей Бочаров. — С целью поддержки и помощи жителям, оказавшимся в трудных обстоятельствах, и скорейшего восстановления населенных пунктов Республики Дагестан Волгоградская область направляет экстренную помощь на 14 большегрузных автомобилях в объеме порядка 300 тонн груза, среди которого товары первой необходимости, строительные материалы, продукты питания, вода, бытовая химия, бытовые приборы и оборудование, электрооборудование, электрогенераторы, много товаров, связанных с обеспечением безопасности, и других товаров, которые сегодня непосредственно нужны людям, в том числе и одеяла, и постельное белье. Считаем, что помощь, направленная Волгоградской областью, будет своевременна и востребована. Сегодня 14 автомобилей выдвигаются из Волгограда в Махачкалу. Работа ведется во взаимодействии с руководством Республики Дагестан и лично его руководителем Сергеем Алимовичем Меликовым».