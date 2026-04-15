В Хабаровске 85-летие отметила бывшая узница фашистского концлагеря

Зинаида Овчинникова родилась в селе Новоселки Калужской области в семье военных. Отец погиб на фронте. Когда девочке исполнился год, семью отправили в концлагерь в Белоруссию, где они находились до освобождения советскими войсками. После войны семья вернулась под Москву. Зинаида Егоровна окончила семь классов и в 15 лет пошла работать на разметку шоссейной дороги Подольск-Смоленск.