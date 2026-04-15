В Хабаровске 85-летие отметила бывшая узница фашистского концлагеря

В Хабаровске заместитель министра социальной защиты края Елена Приходько поздравила с 85-летием Зинаиду Овчинникову — бывшую несовершеннолетнюю узницу фашистских концлагерей. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Юбиляру вручили персональные поздравления от Президента РФ Владимира Путина и губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина. Елене Приходько пожелала Зинаиде Егоровне здоровья и бодрости духа, поблагодарила за трудовые подвиги.
Зинаида Овчинникова родилась в селе Новоселки Калужской области в семье военных. Отец погиб на фронте. Когда девочке исполнился год, семью отправили в концлагерь в Белоруссию, где они находились до освобождения советскими войсками. После войны семья вернулась под Москву. Зинаида Егоровна окончила семь классов и в 15 лет пошла работать на разметку шоссейной дороги Подольск-Смоленск.
Позже она переехала в Саратов, трудилась крановщицей на железобетонном заводе, вышла замуж за военного. Вместе с супругом жила в Биробиджане, затем семья обосновалась в Хабаровске. Зинаида Егоровна воспитала двух дочерей, есть внучка.
В Хабаровском крае ветеранам Великой Отечественной войны предоставляется комплекс мер социальной поддержки за счет краевого бюджета. Ежегодно власти оказывают содействие в решении социально-бытовых проблем.
