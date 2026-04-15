В Ленинградской области пройдет фестиваль мотоциклистов «Балтик Ралли»

Масштабный фестиваль «Балтик Ралли» для любителей мотоспорта пройдет с 23 по 26 июля в Выборге, сообщили в информационно-туристском центре Ленинградской области. Мероприятие состоится в том числе при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
Главным событием станет торжественный мотопарад «До государственной границы». Колонна байкеров пройдет через живописные места Выборгского района и финиширует на Рыночной площади. В 2025 году заезд объединил более 2,7 тыс. участников. Также программа фестиваля включает шоу с декорированными мотоциклами, пенную дискотеку и другие развлечения.
Напомним, в общей сложности в прошлом сезоне участниками «Балтик Ралли» более 41 тыс. человек. Они прибыли из 73 городов России и 14 стран.
