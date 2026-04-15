Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ленинградской области пройдет фестиваль мотоциклистов «Балтик Ралли»

Главным событием станет торжественный парад байкеров.

Масштабный фестиваль «Балтик Ралли» для любителей мотоспорта пройдет с 23 по 26 июля в Выборге, сообщили в информационно-туристском центре Ленинградской области. Мероприятие состоится в том числе при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

Главным событием станет торжественный мотопарад «До государственной границы». Колонна байкеров пройдет через живописные места Выборгского района и финиширует на Рыночной площади. В 2025 году заезд объединил более 2,7 тыс. участников. Также программа фестиваля включает шоу с декорированными мотоциклами, пенную дискотеку и другие развлечения.

Напомним, в общей сложности в прошлом сезоне участниками «Балтик Ралли» более 41 тыс. человек. Они прибыли из 73 городов России и 14 стран.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.