Нижегородская телебашня включит подсветку в честь «Тотального диктанта»

Нижегородская телебашня включит тематическую подсветку, посвященную проведению акции «Тотальный диктант». Об этом рассказали в Нижегородском радиотелевизионном передающем центре.
Нижегородцы смогут увидеть тематическую иллюминацию 15 и 17 апреля с 21:00 до 22:00. Световое панно телебашни загорится красным цветом, а на гранях появятся символы, используемые при синтаксическом разборе предложения.
Кроме того, на высотке размесят логотип просветительской акции — букву «А» со знаком ударения и фразу «18 апреля напишем диктант».
«Тотальный диктант» проходит в Нижнем Новгороде каждый год, в этот раз горожане смогут принять в нем участие 18 апреля в 14:00. Автором текста выступил писатель и исследователь литературы Алексей Варламов.
