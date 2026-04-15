Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородская телебашня включит подсветку в честь «Тотального диктанта»

Источник: Живем в Нижнем

Нижегородская телебашня включит тематическую подсветку, посвященную проведению акции «Тотальный диктант». Об этом рассказали в Нижегородском радиотелевизионном передающем центре.

Нижегородцы смогут увидеть тематическую иллюминацию 15 и 17 апреля с 21:00 до 22:00. Световое панно телебашни загорится красным цветом, а на гранях появятся символы, используемые при синтаксическом разборе предложения.

Кроме того, на высотке размесят логотип просветительской акции — букву «А» со знаком ударения и фразу «18 апреля напишем диктант».

«Тотальный диктант» проходит в Нижнем Новгороде каждый год, в этот раз горожане смогут принять в нем участие 18 апреля в 14:00. Автором текста выступил писатель и исследователь литературы Алексей Варламов.

Напомним, нижегородцы могут обменять мелочь на купюры в рамках «Монетной недели».