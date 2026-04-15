К концу 2028 года Калининград полностью перейдёт на диодное освещение — Дятлова

светодиодное освещение — конец 2028 года. Чиновница пояснила, что устаревшие лампы меняют на светодиодные, потому что они потребляют меньше энергии, реже ломаются и светят ярче.
По её словам, в 2025 году в городе заменили 4535 ламп на фонарях по Ленинскому и Московскому проспектам, улицам Артиллерийской, Суворова и Камской, а в этом году светильники нового поколения повесили на 1540 столбах на 1-й Большой Окружной, Волочаевской, Октябрьской, Окской, Ольштынской.
До конца года в городе планируют заменить ещё 1925 ламп на улицах Новинской, Омской, Радко, Подполковника Половца и Красноармейской.
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.Читать дальше