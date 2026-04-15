Школьники из Ханты-Мансийска познакомились с работой скорой помощи

Профориентационное мероприятие на базе клинической станции скорой медицинской помощи провели для школьников из Ханты-Мансийска. Подготовка кадров для сферы медицины способствует достижению целей нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в департаменте здравоохранения Югры.
Экскурсия началась с просмотра тематического фильма о повседневной работе специалистов. Затем ребятам показали, как функционирует диспетчерская служба: как принимают вызовы, оценивают состояние пациентов и дают рекомендации до прибытия бригады.
Также гостям продемонстрировали автомобили скорой помощи и используемое медицинское оборудование. Затем в специальном учебном классе школьники отработали навыки оказания первой помощи на манекенах. Особое внимание уделили алгоритму проведения сердечно-легочной реанимации.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.