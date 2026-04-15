Выключать роутер на ночь: 5 мифов, которые бьют по кошельку волгоградцев

Волгоградцы, у которых роутер мигает круглосуточно, могут не переживать: так и должно быть. Большинство из нас не выключают маршрутизаторы годами — они работают как холодильник, без перерывов. Но в сети регулярно всплывают советы давать технике ночную «передышку». Якобы это экономит электричество, продлевает жизнь устройству и даже защищает от хакеров. Инженеры предупреждают: эти мифы могут ударить по кошельку и технике.
Миф первый: выключение бережет железо и экономит деньги. Сторонники идеи уверены: постоянная работа ведет к нагреву, а если давать устройству остыть, микросхемы проживут дольше. На деле — наоборот. Электроника боится не стабильного тепла, а резких перепадов температур. При выключении плата остывает и сжимается, при включении — нагревается и расширяется, — пишет канал TehnObzor.
Ежедневное термоциклирование создает механическую нагрузку на пайку чипов. Итог: микротрещины и отвал контактов. Плюс в момент подачи питания происходит скачок напряжения — пусковой ток бьет по конденсаторам. Выдергивая шнур каждый день, вы не продлеваете, а сокращаете срок службы роутера.
Миф второй: стопроцентная защита от кибератак. Обесточенный роутер действительно невозможно взломать — в моменте. Но есть нюанс: производители и провайдеры рассылают важные патчи безопасности именно ночью, чтобы не мешать абонентам. Это касается и экстренных заплаток от уязвимостей нулевого дня. Обесточивая прибор, вы лишаете его обновлений. Днем ваша сеть становится более уязвимой для реальных атак.
Миф третий: снижение опасного радиочастотного фона. Многие верят, что отсутствие излучения в спальне улучшает сон. Всемирная организация здравоохранения и десятки исследований подтвердили: бытовой Wi-Fi безопасен. Мощность передатчика роутера ничтожно мала.
Если беспокоит радиофон, разумнее не класть смартфон под подушку — телефон при слабом сигнале излучает в разы сильнее маршрутизатора за стеной. Для мнительных пользователей выключение интернета работает как успокоительное плацебо — и это тоже вариант.
Волгоградцам, которые хотят сэкономить или продлить жизнь технике, стоит запомнить: роутер лучше не трогать. Стабильная работа без перепадов — залог долгой службы. А если беспокоит безопасность, проще обновить пароль и прошивку, чем выдергивать шнур каждую ночь.
