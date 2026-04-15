Рекордное число гимнасток заявились на «Весенний кубок» в Красноярске

С 1 по 4 мая в Красноярске состоится Всероссийский турнир по художественной гимнастике «Весенний кубок». Соревнования соберут рекордное число участниц: заявки подали более 900 спортсменок из 33 регионов страны. В групповых упражнениях на старт выйдут 144 команды, а в личном многоборье за медали поборются 219 гимнасток, сообщили в министерстве спорта Красноярского края. Такого ажиотажа у нас ещё не было. Мы были вынуждены досрочно завершить прием заявок, поскольку за четыре дня турнира такое количество участниц просто не успеет выступить, — рассказала президент Красноярской краевой федерации художественной гимнастики Юлия Дьяченко. «Весенний кубок» проводится в Красноярске с 2013 года и за это время вырос из краевого до всероссийского. В разные годы гостями и участницами соревнований становились олимпийские чемпионки Евгения Канаева и Маргарита Мамун, а также сёстры Аверины — Арина и Дина, бывшие лидеры национальной сборной.