Мэрия Москвы рассказала, как к городским проектам привлекают банки

Сервисы экосистемы «Сбера» интегрировали в проект «Лето в Москве» в 2025 году. Каждый четверг на роллердроме рядом с арт-павильоном «Зеленый маркет» на Болотной площади проходили бесплатные вечерние киносеансы под открытым небом при поддержке онлайн-кинотеатра Okko. На этой же улице при поддержке сервиса «Звук» организовывали вечеринки, где выступали известные диджеи.