Мэрия Москвы рассказала, как к городским проектам привлекают банки

Крупные российские банки привлекли к реализации проектов «Лето в Москве» и «Зима в Москве» в столице. Их партнерство с инициативой «Сделано в Москве» сделало программу мероприятий насыщенней. Об этом рассказала пресс-служба мэрии Москвы, отметив, что это партнерство стало примером успешной интеграции крупного бизнеса в масштабные сезонные проекты.
В мэрии указали, что сезонные городские мероприятия способствовали привлечению новой аудитории, продвижению локальных брендов и имели долгосрочный экономический эффект. Среди банков, с которыми было выстроено сотрудничество, в мэрии выделили «Сбер» и Альфа-банк.
Сервисы экосистемы «Сбера» интегрировали в проект «Лето в Москве» в 2025 году. Каждый четверг на роллердроме рядом с арт-павильоном «Зеленый маркет» на Болотной площади проходили бесплатные вечерние киносеансы под открытым небом при поддержке онлайн-кинотеатра Okko. На этой же улице при поддержке сервиса «Звук» организовывали вечеринки, где выступали известные диджеи.
Кроме того, «Сбер» еженедельно организовывал мероприятия для предпринимателей. В рамках программы «Бизнес-среда» спикеры рассказывали, как начать свое дело, избежать распространенных ошибок и выйти на новый уровень развития бизнеса.
Альфа-банк, в свою очередь, стал крупным проектом арт-павильона «Фабрика подарков» в рамках «Зимы в Москве». Финансовая организация подготовила красочную локацию: брендировала бесплатный каток, установила в центре ель, а в конце ледовой площадки — арт-объект в виде красной лошади, которая стала символом 2026 года. Внутри павильона продавали мерч и открыли студию кастомизации, где люди могли бесплатно создать банковскую карту с персональной гравировкой.
«Сделано в Москве» — проект мэрии Москвы, который реализует столичный департамент предпринимательства для продвижения локальных брендов.
