Более 600 нарушений на воде зафиксировали в Петербурге в 2025 году

Более 600 нарушений на воде совершили владельцы судов в Петербурге в 2025 году. Об этом рассказал директор ГКУ «Агентство внешнего транспорта» Геннадий Дедков на пресс-конференции в ТАСС, посвященной старту навигации в городе. На Приморской набережной работает стоянка для нарушителей, куда эвакуируют суда, в 2025 году там хранили 55 задержанных и изъятых катеров, лодок и гидроциклов.