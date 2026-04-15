Более 600 нарушений на воде зафиксировали в Петербурге в 2025 году

Более 600 нарушений на воде совершили владельцы судов в Петербурге в 2025 году. Об этом рассказал директор ГКУ «Агентство внешнего транспорта» Геннадий Дедков на пресс-конференции в ТАСС, посвященной старту навигации в городе. На Приморской набережной работает стоянка для нарушителей, куда эвакуируют суда, в 2025 году там хранили 55 задержанных и изъятых катеров, лодок и гидроциклов.
— Основные виды нарушения на воде следующие: плавание без технического свидетельствования, без бортовых номеров, нарушение норм пассажировместимости, движение на запретных участках, нарушение времени движения. Обычно нарушители попадались на Неве, Малой Неве, Малой Невке и на Фонтанке, — сообщил Дедков.
Добавим, что с 1 марта 2026 года в Северной столице действует запрет на движение маломерных судов в центральной акватории города с 23:00 по 05:00.