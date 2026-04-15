Жители проспекта и двух улиц Воронежа останутся без воды 16 апреля

Сотрудники водоканала будут менять пожарный гидрант и запорную арматуру.

Источник: Комсомольская правда

16 апреля в доме № 1 по улице Арсенальная будут менять пожарный гидрант диаметром 125 миллиметров. Об этом сообщает пресс-служба РВК-Воронеж. Из-за этого с 10:00 до 14:00 не будет холодной воды у жителей проспекта Революции (№№ 11 — 19, нечетные) и всей улицы Арсенальная.

А в доме № 254 по улице 9 Января отремонтируют запорную арматуру диаметром 600 миллиметров. Из-за этого в домах №№ 254, 256, 258к не будет холодной воды с 11:00 до 15:00.

В водоканале напомнили, что после отключения вода на некоторое время может изменить цвет.

— В этом нет никакой проблемы. Сама по себе вода по биологическому и химическому составу не несет никакой угрозы, — заверили в РВК-Воронеж.