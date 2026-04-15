Жители проспекта и двух улиц Воронежа останутся без воды 16 апреля

16 апреля в доме № 1 по улице Арсенальная будут менять пожарный гидрант диаметром 125 миллиметров. Об этом сообщает пресс-служба РВК-Воронеж. Из-за этого с 10:00 до 14:00 не будет холодной воды у жителей проспекта Революции (№№ 11 — 19, нечетные) и всей улицы Арсенальная.