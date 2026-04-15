Самарцы предложили перенести музей космонавтики на площадь Кирова

Жители Самары предложили перенести комический музей и ракету. Сейчас они расположены на проспекте Ленина. Горожане считают, что эти объекты лучше разместить на площади Кирова.
«Переставьте музей космонавтики с ракетой на площади Кирова. Это будет большое и похвальное дело. А не там, где он никакого отношения не имеет к космонавтике», — написал житель Самары под одним из постов мэра в соцсети.
Пока на это предложение никакой реакции не последовало.
Напомним, ранее в Самаре предложили вернуть самолет «Антошка» в парк Гагарина. Во времена СССР в нем располагался кинотеатр. Идея понравилась многим горожанам. Однако планов по воплощению проекта в жизнь пока нет. Как рассказал «Комсомолке», представитель МАУ «Парки Самары» Алексей Пецин, он слишком дорогой и неоправданный.