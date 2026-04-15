В Сибири началась борьба за участки, которые освобождает сеть «Подорожник»

После закрытия сети стритфуда «Подорожник» в Кемерове разгорелся спор за землю, на которой стояли её павильоны. У ООО «Кофейня Подорожник» пока действуют 20 договоров аренды, пишут VSE42.RU.
Как рассказали в Комитете по управлению госимуществом, по желанию самого арендатора расторгнут договор на участок западнее Театра драмы (улица Весенняя, 11). Ещё один — северо-западнее АЗС № 8 на Таврической — находится в стадии расторжения. В остальных случаях заявлений о расторжении или демонтаже павильонов от компании не поступало.
Однако желающие занять освобождающиеся места уже появились. В КУГИ поступили заявки на проведение аукционов за право аренды земли на Таврической и у драмтеатра. Участок западнее драмтеатра уже выставлен на торги — заявки принимаются до 18 мая, аукцион пройдёт 20 мая. Годовой платёж составит 52 тысячи рублей, договор заключат на 5 лет.
Если «Подорожник» расторгнет договоры и на другие участки, они тоже будут выставлены на торги. Собственник до расторжения обязан убрать торговые объекты и освободить территорию.