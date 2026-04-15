Американку предупредили, как вести себя в России, чтобы не попасть в беду

Власти США считают Россию крайне опасной страной и призывают своих граждан ни в коем случае туда не ездить, но простых американцев эти страшилки не останавливают. Особенно если те уже знают русский язык и хотят попрактиковать его с носителями, прокатиться по Транссибу, почувствовать достоевские вайбы Петербурга и заглянуть в загадочную русскую душу.
Вот и девушка с ником Happy_Rainy1 планирует слетать в Москву из Еревана — в Армении она будет жить два месяца, и считает, что грех не воспользоваться таким удобным случаем посмотреть Россию. Ведь прямых рейсов между городами РФ и США нет уже давно, а из Еревана добраться значительно проще. Собственное расследование привело американку к выводу, что рисков практически нет, если в порядке документы и турист не занимается политической деятельностью. Но на всякий случай она спросила у пользователей Reddit, правда ли американцам безопасно находиться в России и о каких нюансах лучше знать заранее. Вот что рассказали ей в комментариях.
«Это совершенно нормальная и рабочая идея. На самом деле никаких рисков нет», — считает автор самого залайканного сообщения. И добавляет, что проблемы могут возникнуть разве что из-за обнаружения наркотиков на границе.
Затем американке напомнили, что в России не работают переводы по системе SWIFT и вообще любые банковские карты систем Visa и Mastercard. Поэтому оптимальный вариант — поменять доллары на рубли, но только не в аэропорту, где наверняка будет грабительский курс. Можно и оформить российскую карту «Мир», если девушка хочет остаться в стране подольше. Любопытно, что, по мнению одного из реддиторов, в России наличными платят только интуристы, поэтому американку сразу же опознают как иностранку, едва она протянет кассиру бумажные деньги вместо карточки.
Вспомнили в комментариях и о проблемах с интернетом.
«Жизнь в России — это постоянное придумывание обходных путей. Одно из наших любимых занятий: что-то запрещать, а потом придумывать, как обойти запрет. На самом деле это даже весело. Главное, чтобы вы знали, что в любой момент можете выйти из игры», — такое наставление оставили любопытной Happy_Rainy1.
Еще один форумчанин подсказал туристке более короткий путь в Россию из Армении по воздуху — прямой рейс из Еревана в Минеральные Воды, которые он лаконично описал как «классический курорт “на водах”, горы, национальные республики». Мы проверили: действительно, самолеты проводят в пути от часа до двух вместо 3−4,5 часов полета между столицами.
В другом комментарии обратили внимание, что практиковать русский язык прекрасно можно и в Ереване, намекая на то, что у Армении всегда были тесные культурные связи с Россией, а несколько лет назад часть россиян релоцировалась в Ереван, поэтому русскоговорящих в «розовом городе» предостаточно. Happy_Rainy1 поблагодарила за совет и уточнила, что раз уж она решилась на 15-часовой перелет в другую часть света, надо пользоваться такой возможностью и обязательно слетать в Россию хоть ненадолго.
Затронули в обсуждении и вопрос безопасности иностранцев в России.
«В Москве, пожалуй, безопаснее, чем во многих европейских и американских городах. Если руководствоваться здравым смыслом и вести себя как обычный турист, то поездка не будет сопряжена с каким-либо риском», — высказался один реддитор, и Happy_Rainy1 полностью с ним согласилась.
Ниже путешественнице дали ценный совет о том, что в России по закону могут считаться наркотиками некоторые иностранные медикаменты, например, препараты, назначаемые при СДВГ. И указали на важную особенность коммуникации.
«Имейте в виду, что вам может быть очень сложно завязать непринужденную беседу с человеком, который вас не знает. Здесь не принято вести светские беседы, поэтому мы либо говорим о чем-то конкретном, либо молчим», — предупредили туристку.
«Но в целом нет ничего необычного в том, чтобы поболтать с попутчиком в долгой поездке на автобусе», — тут же добавил другой реддитор.
Прозвучала и тема личных границ.
«Идея хорошая, но не расстраивайтесь, если русские будут удивляться вашим ошибкам и поправлять вас. Русские — народ непосредственный, они говорят то, что думают, не задумываясь о последствиях для других людей. Помните об этом и старайтесь не принимать близко к сердцу. В остальном вас ждет фантастическое времяпровождение. Россия — это особая цивилизация, и вас ждет множество культурных сюрпризов», — заинтриговал Happy_Rainy1 еще один пользователь.