МВД объяснило, почему нельзя сохранить серию и номер паспорта при замене

Одну серию и номер паспорта невозможно закрепить за гражданином на всю жизнь, поскольку при утрате документа данные могут быть скомпрометированы. Об этом заявила представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, министерство получило предложение усовершенствовать механизм выдачи паспортов, по которому гражданин сможет сохранить за собой серию и номер при замене документа. В качестве примера был приведен ИНН (индивидуальный номер налогоплательщика), закрепляемый за гражданином на протяжении всей жизни.
«Серия и номер паспорта относятся не к личности гражданина, как вышеупомянутый ИНН, а всего лишь к бланку документа. При этом бланк паспорта является защищенной полиграфической продукцией уровня А, изготовление которой должно отвечать ряду обязательных требований», — заявила Волк, отметив, что «на каждый экземпляр такой продукции должна быть нанесена идентификационная нумерация, которая позволяет вести учет».
В случае утери или кражи паспорт может быть признан недействительным, объясняет МВД, тогда замене подлежит уникальный бланк документа. При замене паспорта его новая серия и номер защитят от использования утраченного и объявленного недействительным паспорта в криминальных целях.
Волк добавила, что спрогнозировать местонахождение и дату обращения гражданина для замены основного документа невозможно. Замена паспорта в России происходит по экстерриториальному принципу (может производиться независимо от места жительства заявителя. — РБК). «Невозможно заготовить запас бланков с одинаковой серией и номером на все случаи жизни», — сказала представитель МВД.
Кроме того, Волк прокомментировала предложение упразднить реквизиты паспорта, такие как «Код подразделения» и «Паспорт выдан». По ее словам, эти данные упрощают проверку подлинности документа.
В сентябре 2023 года президент Владимир Путин подписал указ, который приравнивает предъявление документов, удостоверяющих личность, в электронной форме с помощью мобильного приложения «Госуслуги» к предоставлению бумажной версии паспорта. Электронная версия документа на «Госуслугах» представляет собой QR-код и фотографию. В некоторых случаях при предъявлении цифрового паспорта требуется получить одноразовый числовой пароль.
Тем не менее электронная версия паспорта не заменит бумажный документ, уточняли Минцифры.
