В Петербурге началось «время корюшки»

В Петербурге 15 апреля официально стартовал сезон корюшки, который продлится до 31 мая. В этот период свежевыловленную рыбу, ставшую одним из кулинарных символов Северной столицы, можно будет приобрести не только в сетевых маркетах и специализированных рыбных магазинах, но и в нестационарных торговых объектах — в киосках и на открытых прилавках.

Источник: "Российская газета"

Как отмечают власти города, предоставление льготных торговых мест рыбопромысловым организациям позволяет обеспечить цены на корюшку напрямую от производителя. Правда, и в этом случае они «кусаются».

В комитете имущественных отношений Санкт-Петербурга сообщили, что разрешения на торговлю корюшкой получили почти 60 торговых точек в 14 районах города. Больше всего таких мест организовано во Фрунзенском и Красносельском районах (по 11 и 10 соответственно), также корюшка будет широко представлена в других «спальных» районах. Но и в исторической части города можно будет найти это рыбное лакомство.

Например, в Центральном районе одна из точек находится вблизи места лова, на Воскресенской набережной Невы, недалеко от Таврического сада. Другая — в одном из самых оживленных мест, на Владимирской площади. Также будут продавать корюшку на улице Красного Текстильщика, куда тысячи петербуржцев и гостей города приезжают в Единый центр документов.

В период сезона во многих районах мегаполиса будут организованы ярмарки под общим названием «Дни корюшки от рыбопромысловых организаций». В выходные и праздничные дни они упростят доступ горожан и гостей города к рыбе, без которой трудно представить весенний Петербург.

Продажа корюшки в городе началась еще до официального начала сезона. Точки по продаже появились у наиболее оживленных станций метро в районах массовой жилой застройки. По данным СМИ, цены начинаются от 300 рублей за 1 кг для самой мелкой рыбки до 1100 рублей за более-менее крупную. Впрочем, стоимость отборных «особей» доходит до 1500 рублей за килограмм и даже выше.

По данным Северо-Западного территориального управления Росрыболовства, на Ладожском озере в этом сезоне разрешено добыть 1200 тонн корюшки, в Финском заливе — 800 тонн. Для промысла выдано 663 разрешения. В Ленинградской области, для кторой корюшка также является одним из узнаваемых символов, готовятся к проведению фестиваля «Корюшка идёт!». Он состоится в Новой Ладоге 16 мая.