Красноярские школьники сплетут более 2 тыс кв метров маскировочных сетей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске стартовала масштабная городская волонтерская акция «Марафон добра: от сердца — к Победе», посвященная плетению маскировочных сетей.
В ней участвую все 117 школ города. В рамках акции школьники одновременно приступили к созданию жизненно необходимого для фронта и бойцов специальной военной операции снаряжения. Каждое образовательное учреждение поставило себе цель сплести не менее 18 квадратных метров маскировочных сетей размером 3 на 6 метров.
Всего ребята должны сплести 2106 квадратных метров.