Современные диагностические установки закупили для нижегородского Центра ядерной медицины

Нижегородская область заключила контракты на поставку двух систем ПЭТ/КТ и системы ОФЭКТ/КТ для будущего Центра ядерной медицины. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин в своем MAX-канале.
По словам губернатора, каждая из приобретенных установок ПЭТ/КТ сможет проводить до шести тысяч исследований ежегодно, что позволит исключить очереди для нижегородцев. Более того, по оценкам Минздрава России, Нижний Новгород сможет дополнительно принимать несколько тысяч человек из других регионов Приволжья.
Новая установка ОФЭКТ/КТ — это дополнительное оборудование. В областном онкодиспансере уже есть такая аппаратура, но она используется только для онкобольных. Совершенная закупка позволит выполнять обследования широкого круга пациентов.
«Важно понимать, что мы имеем дело с так называемым “тяжелым” оборудованием. Его вводу в эксплуатацию предшествует этап строительства специализированных защищенных помещений, необходимо строго соблюсти множество норм и требований. В случае ПЭТ/КТ региону также предстоит не менее сложная процедура установки циклотрона для производства радиофармпрепаратов. На все эти процессы нужно время», — отметил Никитин.
Центр ядерной медицины является ключевой, но не единственной составляющей флагманского проекта «Город здоровья». В рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» планируется строительство и нового хирургического корпуса с поликлиникой для онкоцентра.
«Кроме того, в перспективе нескольких лет займемся комплексным капитальным ремонтом Областной клинической больницы им. Н. А. Семашко. Повышение доступности высокотехнологичной медицинской помощи — одна из целей Народной программы “Единой России”», — заключил губернатор Нижегородской области.
Ранее сообщалось, что более 180 тысяч нижегородцев прошли диспансеризацию и профосмотры с начала года.