В Красноярском крае подвели итоги проекта «Культура малой Родины»

В рамках подготовки к партийному форуму «Есть результат» прошла рабочая площадка по реализации партпроекта «Культура малой Родины». Депутаты, главы территорий и руководители учреждений культуры посетили объекты в ЗАТО п. Солнечный, Ужурском округе и Ачинске.
В ЗАТО п. Солнечный продолжается капитальный ремонт детской школы искусств (79 млн рублей из бюджета). Завершили кровлю, заменили окна, проводку и отопление, сейчас идут внутренние работы. Фасад отремонтируют на третьем этапе. Срок окончания — сентябрь 2027 года. В школе занимаются 436 детей.
В Ужуре строят новую ДШИ на 400 мест с привлечением федеральных средств (414 млн рублей). Стройка началась в 2025 году, завершится в 2027-м.
Итоги реализации проекта подвели в Ачинской художественной школе. Ее капитальный ремонт (66 млн рублей из бюджетов всех уровней) завершился в сентябре 2022 года: обновили фасад, кровлю, коммуникации, закупили оборудование и мебель.
«Что касается проекта “Культура малой Родины”, то за 10 лет сумма, которую мы получили на поддержку всех наших учреждений культуры, которые включены в проект, составила более двух миллиардов рублей. День начали в ЗАТО п. Солнечный, затем переехали в Ужур, посмотрели ход ремонта и начало строительство ДШИ. Расширенное заседание Общественного Совета партийного проекта “Культура малой Родины” провели в Ачинской детской художественной школе неслучайно. Заброшенное здание школы, которое было капитально отремонтировано в 2022 году, теперь живет полной жизнью, здесь учатся творить более трехсот детей. С нами работали не только члены Общественного Совета проекта в зале, представители муниципальных округов западной группы края, но еще 78 человек участвовали в работе в режиме ВКС. Благодарю всех участников! Мы не только подвели итоги реализации совершенно замечательного проекта, но и единодушно выразили надежду на его продолжение, а также расширение направлений! Наш партийный проект “Культура малой Родины” помогает жизнь жителей нашего края реально делать лучше! Благодарю всех, кто работает в проекте, в первую очередь!», — рассказала председатель комитета Законодательного Собрания края по образованию и культуре, региональный координатор проекта Вера Оськина.
Всего по проекту в Красноярском крае модернизировано 24 библиотеки, отремонтировано 12 ДК, более 50 колледжей и вузов получили новые инструменты, поставлено свыше 300 спектаклей.
«Обновление театров, музеев, библиотек и школ искусств в крае — одна из наших приоритетных задач. Большую помощь в этом оказывает проект “Культура малой Родины”, который реализует “Единая Россия”. Благодаря работе, которая ведется в селах и малых городах по всей стране, учреждения для творчества и отдыха жителей превращаются в современные комфортные пространства. Продолжим приводить в порядок учреждения культуры в территориях — заявок от муниципалитетов поступает много. За время действия проекта вместе уже поддержали более 400 инициатив», — отметил секретарь красноярского регионального отделения «Единой России», губернатор Красноярского края Михаил Котюков.
Форум «Есть результат» проходит по всей стране. В Красноярском крае на 11 площадках подводят итоги пятилетней народной программы партии, в основу которой легли 40 тысяч предложений жителей. Построено и отремонтировано более 2600 объектов. Региональный форум состоится 29 апреля. Оставить наказ можно на сайте естьрезультат.рф.