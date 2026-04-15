Роковая поездка Гумилева в Крым: к юбилею поэта

Летом 1906 года Анна жила у моря, в доме своей тетушки в Евпатории. Туда и приехал окончивший гимназию Гумилев, который, кстати, дружил со старшим братом Анны Андреем. Приехал после того, как из-за ссоры долго не желавшая общаться со своим поклонником Горенко вдруг не написала ему письмо. Состоялось примирение. В эту свою поездку Гумилев начнет свое путешествие по Леванту: «…я был в Рязанской губернии, в Петербурге, две недели прожил в Крыму … и только вчера, не знаю как, не знаю зачем, очутился в Париже», — пишет он своему коллеге по поэтическому цеху Брюсову.