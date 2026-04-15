OpenAI выпустила ИИ-модель для тестирования киберугроз

Создатель ChatGPT OpenAI представила GPT-5.4-Cyber — спецверсию своей флагманской модели, оптимизированную для защиты от киберугроз.
Компания заявила, что новая модель была доработана для снижения пороговых значений отказов при выполнении работ по обеспечению безопасности. Среди ее возможностей — бинарное обратное проектирование, которое позволяет специалистам анализировать программное обеспечение на предмет потенциального вредоносного ПО или уязвимостей без необходимости доступа к исходному коду.
Версия GPT-5.4-Cyber будет доступна сначала ограниченному кругу поставщиков решений по безопасности, исследователей и организаций из-за более открытой политики модели. В рамках расширения программы Trusted Access for Cyber (TAC), которая запущена с февраля, OpenAI ввела многоуровневую систему верификации. Только пользователи с самым высоким уровнем доступа смогут использовать GPT-5.4-Cyber с минимальными ограничениями, что позволяет выполнять сложные задачи по анализу и исследованию уязвимостей в ПО.
OpenAI отметила, что киберриски стремительно растут, и злоумышленники экспериментируют с подходами, основанными на искусственном интеллекте: cтратегия компании заключается в наращивании возможностей защиты наряду с увеличением мощности моделей.
Запуск последовал через неделю после анонса конкурента Anthropic PBC, представившего ИИ-модель Mythos в рамках инициативы Project Glasswing — избранным организациям разрешено использовать еще не выпущенную версию.
