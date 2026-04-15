Николай Сатаев предложил депутатам доплачивать за полеты в бизнес-классе

Депутат Николай Сатаев поделился воспоминаниями о своей служебной командировке в Китай, посетовав на то, что 15-часовой перелет в салоне эконом-класса, где приходилось «сидеть на табуретке», оказался весьма утомительным. В связи с этим он выдвинул инициативу, согласно которой депутаты могли бы за счет собственных средств покрывать разницу в стоимости авиабилетов между эконом- и бизнес-классом.