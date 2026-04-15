Транспортная полиция задержала калининградца с 11 граммами a-PVP у железной дороги

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков Западного линейного управления МВД России на транспорте задержали 41-летнего жителя Калининграда неподалёку от железнодорожного перегона «Калининград-Северный — Кутузово-Новое».
При личном досмотре у мужчины обнаружили и изъяли свёртки с веществом. Экспертиза показала: это смесь, содержащая наркотическое средство — производное N-метилэфедрона (α-PVP). Общая масса — больше 11 граммов, что квалифицируется как крупный размер.
По данным полиции, злоумышленник действовал в составе группы по предварительному сговору и планировал сбывать запрещённые вещества. Довести преступный умысел не успел — его задержали транспортные полицейские.
Следствие Западного ЛУ МВД России на транспорте возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ — покушение на незаконный сбыт наркотиков группой лиц в крупном размере. Фигуранту избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Проверяется его причастность к другим эпизодам.