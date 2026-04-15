В Росгидромете рассказали о погоде в Москве на 15−17 апреля

15−17 апреля в Москве ожидается относительно теплая погода, рассказал в эфире Радио РБК начальник отдела Ситуационного центра Росгидромета России Анатолий Цыганков. Ночью температура составит плюс 2−6 градусов, днем — плюс 12−16 градусов, ветер сменится на юго-восточный, осадков не прогнозируется.
К выходным похолодает, отметил Цыганков. Ночью температура может опуститься до 0−5 градусов, в ночь на понедельник — до минус 2 градусов, днем столбики термометров покажут плюс 8−11 градусов. Кроме того, ожидаются осадки. По словам синоптика, к региону подойдет циклон, из-за чего возможен дождь, а ночью — не исключен дождь с мокрым снегом. Высота покрова может составить около 3−4 мм.
Минувшей ночью в Москве и области единственным местом, где температура воздуха опускалась ниже нулевой отметки, стала метеостанция Подмосковная. Там температура составила минус 0,5 градуса, сообщал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
