Две красноярки рекомендованы к поступлению в ГИТИС после организованных МТС прослушиваний

Компания МТС подвела итоги предварительного онлайн-отбора в ГИТИС для абитуриентов из Красноярского края.
Мероприятие прошло на платформе МТС Линк в рамках образовательного проекта «Поколение М». По результатам испытаний во второй очный этап прошли красноярки Анна Шотова и Софья Шульженко.
Отбор на актерский факультет для ребят из Сибири проводила старший преподаватель кафедры мастерства актера ГИТИСа Татьяна Морозова. Перед индивидуальными консультациями эксперт провела творческую встречу с начинающими актерами, где рассказала, как выбирать репертуар, на какие критерии обращают внимание на прослушиваниях и как лучше раскрыть себя на сцене. Участники готовили классическую чтецкую программу: басню, стихотворение и прозаический отрывок.
Всего в творческой встрече и отборах поучаствовали около 150 человек из 30 городов Сибирского федерального округа. Среди них — абитуриенты из Красноярска, Ачинска, Кодинска, Уяра, Лесосибирска, Минусинска и Норильска.
Одна из абитуриенток, Софья Шульженко, осваивала вокал, хореографию и актерское мастерство в красноярском творческом центре Ellipsis. Там она участвовала в театрализованных представлениях и ежегодных музыкальных спектаклях. Параллельно с учебой девушка выступает в группе «Мой Папа Пианист». Композиции коллектива звучали в сериалах «Папины дочки. Новые» на СТС и «Карьеристки» на телеканале «Пятница!».
«Для меня “Поколение М” — это уже личная история: в 2019 году, когда я была еще совсем ребенком, группа “Мой Папа Пианист” стала победителем конкурса “Super-Hit”, так что этот социальный проект буквально сопровождает мое профессиональное взросление. Занимаясь музыкой, я пришла к главной мысли: для меня первично содержание, а не форма, актерское мастерство дает возможность говорить с аудиторией о сложном, нести глубокие смыслы и свой месседж. С ноября прошлого года я начала целенаправленную и осознанную подготовку к поступлению в театральный вуз, в будущем хочу и играть в театре и сниматься в большом кино», — поделилась Софья Шульженко.
Директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин отметил, что ребята из региона регулярно показывают высокий уровень. В прошлом году на очное прослушивание в Красноярске приехали около ста абитуриентов со всей Сибири и Дальнего Востока, а красноярцы Артур Карелин и Адам Кофман стали студентами ГИТИСа.
«Проект МТС и ведущего театрального вуза страны, который мы реализуем не только очно, но и онлайн с помощью платформы МТС Линк, позволяет расширить образовательные возможности для ребят из разных уголков региона. Так, абитуриент может попробовать свои силы перед столичным педагогом в привычной обстановке, не выезжая в Москву», — добавил он.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.