В Красноярске подросток перевернулся на самодельном транспорте

В Октябрьском районе Красноярска 16-летний подросток перевернулся на самодельном транспорте с электрическим двигателем. Про необычную аварию рассказали в краевой Госавтоинспекции.
По версии полицейских, во время езды на своем изобретении молодой человек не справился с управлением, перевернулся и получил травмы. Водителю понадобилась медицинская помощь.
Специалисты напоминают: катание на таком виде транспорта может быть смертельно опасным. Родителям следует контролировать досуг детей и подростков.
Ранее мы писали, что жительница Лесосибирска пойдет под суд за фиктивную прописку 11 иностранцев.