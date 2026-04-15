В Калининграде транспортная полиция задержала наркодилера

Транспортными полицейскими задержан 41-летний калининградец, при нем обнаружили пакетики с наркотиками. О задержании горожанина возле железнодорожного перегона «Калининград — Кутузово-Новое» сообщает пресс-служба Западного ЛУ МВД России на транспорте.
Порошок в изъятых свертках оказался смесью, содержащей наркотическое средство — производное N-метилэфедрона общей массой более 11 граммов.
Мужчина действовал в составе преступной группы и намеревался продать наркотик.
Заведено уголовное дело. Дилер уже под домашним арестом.