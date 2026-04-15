Пасхальный концерт прошел в Гербовом зале Эрмитажа

Гербовый зал Эрмитажа для него был выбран неслучайно. Это один из больших и красивых залов Зимнего дворца, где когда-то проводились масштабные маскарады, императорские приемы и балы. А перед началом концерта Елизавета Трубкина, научный сотрудник Эрмитажа, рассказала о том, как Пасха отмечалась в императорской семье. Кстати, долгое время традиции христосоваться (с троекратным поцелуем в щеку) в стенах дворца не было. Этот обычай был введен Николаем I.Император троекратно целовался с приглашенными, в числе которых были не только именитые, но и простое сословие. Императрица каждому вручала памятный подарок — расписное яйцо из фарфора.