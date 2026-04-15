Пасхальный концерт прошел в Гербовом зале Эрмитажа

Гербовый зал Эрмитажа для него был выбран неслучайно. Это один из больших и красивых залов Зимнего дворца, где когда-то проводились масштабные маскарады, императорские приемы и балы. А перед началом концерта Елизавета Трубкина, научный сотрудник Эрмитажа, рассказала о том, как Пасха отмечалась в императорской семье. Кстати, долгое время традиции христосоваться (с троекратным поцелуем в щеку) в стенах дворца не было. Этот обычай был введен Николаем I.Император троекратно целовался с приглашенными, в числе которых были не только именитые, но и простое сословие. Императрица каждому вручала памятный подарок — расписное яйцо из фарфора.
Очень любил Пасху Павел I. Настолько, что и короноваться решил именно в этот праздничный день — в Успенском соборе Московского кремля. На календаре был 1797 год.
В концертной программе Пасхального концерта были выступления хоров: духовенства Санкт-Петербургской митрополии, праздничного архиерейского Александра Свирского монастыря, Свято-Владимирской школы, православной школы семьи Шостаковичей и других. В эрмитажных стенах звучали древние распевы, классические духовные песнопения, русские народные песни.
Как отметила игуменья София, настоятельница Воскресенского Новодевичьего монастыря, председатель Союза православных женщин Санкт-Петербурга, подобные концерты на Рождество и Пасху уже стали традицией и это важно прежде всего для подрастающего поколения. Дети имеют возможность не только послушать замечательную музыку и духовные песнопения в красивейших интерьерах, но и самим принять участие в концерте.
Концерт проходил в рамках фестиваля «Искусство без границ» при поддержке Союза православных женщин Санкт-Петербурга.