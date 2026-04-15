Не верьте обещаниям: чем опасны услуги «раздолжнителей»

В каждом городе, на остановках, в подъездах и, конечно, в интернете — их объявления повсюду. Яркие листовки с крупными буквами обещают: «Списание всех долгов!», «Выход из кредитной кабалы за месяц!», «Гарантия 100%!». Для человека, который столкнулся с финансовыми трудностями, такие слова могут звучать как спасательный круг. Кажется, вот оно — решение всех проблем, лёгкий и быстрый путь начать жизнь с чистого листа. Но за этими заманчивыми предложениями скрывается целая индустрия, построенная на чужом отчаянии.
«Раздолжнители» — это частные лица и компании, которые предлагают избавление от долгов с помощью уникальных юридических инструментов, особых связей, «секретного» закона или «указа президента», а на деле — через прохождение процедуры банкротства. Они мастерски играют на эмоциях, обещают золотые горы и уверяют, что всё будет быстро, просто и без последствий. На консультации вам расскажут, что банкротство — это формальность, что всё имущество останется у вас, а долги напротив исчезнут сами собой. Но на практике всё оказывается иначе: за услуги требуют крупные суммы вперёд, а результат либо не наступает, либо приводит к новым проблемам — потере денег, имущества и даже к уголовной ответственности.
«Мошенники под видом юристов или финансовых консультантов используют сложные жизненные ситуации людей, предлагая им несуществующие услуги и давая заведомо невыполнимые обещания. Важно помнить: ни одна легальная процедура не может быть проведена без вашего участия и без официального оформления документов. Если у вас возникли трудности с оплатой кредита, в первую очередь обратитесь в свой банк — там всегда готовы предложить реструктуризацию или другие варианты решения. Не доверяйте тем, кто гарантирует результат в короткие сроки, без усилий с вашей стороны и требует предоплату за сомнительные услуги», — подчёркивает Денис Скребец, заместитель председателя Волго-Вятского банка Сбербанка.
К сожалению, истории о том, как люди попадают в ловушки «раздолжнителей», не редкость. Особенно часто жертвами становятся те, кто находится в отчаянии и не знает о своих правах. Вот лишь несколько реальных случаев, которые показывают, как легко можно потерять деньги и время, доверившись мошенникам.
Житель Перми решил списать долги через процедуру банкротства и обратился к юристам, которых нашёл по объявлению в интернете — ему пообещали оформить процедуру без его участия. Он заплатил за услуги более 100 тысяч рублей, однако позже выяснилось, что документ о завершении банкротства, полученный от юриста, оказался поддельным: на нём не было подписи судьи, печати суда и других обязательных отметок. Более того, данные в документе не совпадали с официальными. Когда обман раскрылся, стало ясно, что юристы, вместо обещанной помощи с банкротством, оказали своему клиенту «медвежью услугу». В итоге человек, потерявший и время, и деньги, был вынужден заново проходить весь процесс, но уже самостоятельно и по закону.
В 2024 году жительница Приволжья заключила договор на юридическое сопровождение с компанией, занимающейся банкротством физических лиц. Ежемесячно она оплачивала «услуги» в размере 12 тыс. руб., а в 2025 году компания запросила оплатить дополнительно выходы в суд. Но таких средств у женщины не было. В ответ компания предложила ей обанкротиться частично, а для этого вносить в месяц сумму вдвое меньше, на что она и согласилась. Сомнения настигли её лишь в 2026 году. В январе она вместе с юристом МФЦ проверили, на какой стадии находится ее процедура. Выяснилось, что заявление о банкротстве от имени клиента ни в арбитражный суд, ни в МФЦ не поступало. Женщина потребовала от горе-юристов расторгнуть договор и вернуть деньги, но получила отказ. В ответ компания прислала ей письмо о проделанной за полтора года «работе», хотя по факту ничего сделано не было. После таких испытаний женщина написала заявление в полицию о совершенных в отношении неё мошеннических действиях.
Услуги «раздолжнителей» — это всегда риск потерять не только деньги. Не существует быстрых и гарантированных способов избавиться от долгов вне рамок закона. Любые обещания «гарантировано списать всё за месяц без последствий» — обман. Если вы оказались в сложной финансовой ситуации, обращайтесь за помощью только к проверенным юристам.