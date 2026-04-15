Не верьте обещаниям: чем опасны услуги «раздолжнителей»

В 2024 году жительница Приволжья заключила договор на юридическое сопровождение с компанией, занимающейся банкротством физических лиц. Ежемесячно она оплачивала «услуги» в размере 12 тыс. руб., а в 2025 году компания запросила оплатить дополнительно выходы в суд. Но таких средств у женщины не было. В ответ компания предложила ей обанкротиться частично, а для этого вносить в месяц сумму вдвое меньше, на что она и согласилась. Сомнения настигли её лишь в 2026 году. В январе она вместе с юристом МФЦ проверили, на какой стадии находится ее процедура. Выяснилось, что заявление о банкротстве от имени клиента ни в арбитражный суд, ни в МФЦ не поступало. Женщина потребовала от горе-юристов расторгнуть договор и вернуть деньги, но получила отказ. В ответ компания прислала ей письмо о проделанной за полтора года «работе», хотя по факту ничего сделано не было. После таких испытаний женщина написала заявление в полицию о совершенных в отношении неё мошеннических действиях.