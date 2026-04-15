Гуцан заявил, что внесудебный доступ к телефонам помог бы полиции

Внесудебный доступ к мобильным устройствам упростил бы работу правоохранителей, но нарушать конституционные права граждан нельзя, заявил генеральный прокурор России Александр Гуцан в ходе выступления в Совфеде.
Генпрокурор указал, что реализация предложений о расширении доступа правоохранителей к центральной базе идентификаторов пользовательского оборудования требует тщательной проверки и проработки.
Гуцан добавил, что в условиях, когда преступники действуют скрытно и анонимно, возможность быстрой идентификации устройства может стать решающим фактором их обнаружения, раскрытия преступления и привлечения участников к уголовной ответственности.
«Вместе с тем достижение целей оперативно-разыскной деятельности не должно создавать предпосылок для нарушения конституционных прав граждан. Реализация соответствующих предложений, как мне кажется, требует тщательной проверки и проработки», — заявил Гуцан.
В конце марта глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совфеда Андрей Клишас заявил, что силовики имеют право проверять содержимое телефона, в том числе подписки, только в рамках оперативно-разыскной деятельности.
В начале апреля в пресс-службе МВД опровергли информацию о проверках сотрудниками полиции мобильных телефонов граждан на предмет использования VPN-сервисов и мессенджеров.
