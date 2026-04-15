Гуцан заявил, что внесудебный доступ к телефонам помог бы полиции

Генпрокурор заявил, что реализация предложений о расширении доступа правоохранителей к центральной базе идентификаторов пользовательского оборудования требует тщательной проверки и проработки.

Источник: РБК

Внесудебный доступ к мобильным устройствам упростил бы работу правоохранителей, но нарушать конституционные права граждан нельзя, заявил генеральный прокурор России Александр Гуцан в ходе выступления в Совфеде.

Генпрокурор указал, что реализация предложений о расширении доступа правоохранителей к центральной базе идентификаторов пользовательского оборудования требует тщательной проверки и проработки.

Гуцан добавил, что в условиях, когда преступники действуют скрытно и анонимно, возможность быстрой идентификации устройства может стать решающим фактором их обнаружения, раскрытия преступления и привлечения участников к уголовной ответственности.

«Вместе с тем достижение целей оперативно-разыскной деятельности не должно создавать предпосылок для нарушения конституционных прав граждан. Реализация соответствующих предложений, как мне кажется, требует тщательной проверки и проработки», — заявил Гуцан.

В конце марта глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совфеда Андрей Клишас заявил, что силовики имеют право проверять содержимое телефона, в том числе подписки, только в рамках оперативно-разыскной деятельности.

В начале апреля в пресс-службе МВД опровергли информацию о проверках сотрудниками полиции мобильных телефонов граждан на предмет использования VPN-сервисов и мессенджеров.

Оставайтесь на связи с РБК в Max.

Биография Александра Гуцана
Российский политик и государственный деятель, бывший полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе, Александр Гуцан — новый генпрокурор РФ. Собрали детали из его биографии.
Читать дальше