Мишустин поручил усилить контроль за качеством топлива и борьбой с контрафактом

Особое внимание, по его словам, следует уделить борьбе с контрафактной продукцией, включая автомобильное топливо, а также строительные материалы и оборудование. Премьер также подчеркнул необходимость дальнейшего развития национальной системы стандартизации и обеспечения единства измерений, в том числе с учётом обратной связи от граждан и бизнеса. Кроме того, он отметил важность подготовки новых национальных стандартов в промышленности и социальной сфере для сохранения позиций России среди мировых лидеров в области измерений и высокотехнологичного оборудования.