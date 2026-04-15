В Прикамье организуют три новые особо охраняемые природные территории

Экономический комитет Законодательного собрания Пермского края рассмотрел предложение краевых властей о создании трех новых особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в регионе. Две из них появятся на территории Перми и соседнего Пермского округа.
По словам заместителя министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии региона Дмитрия Полшведкина, в Перми намерены создать экологический парк «Долина реки Ива», в Пермском округе — «Долина реки Мулянка». На территории Нытвенского и Ильинского округов организуют охраняемый ландшафт «Васильевские увалы».
«По всем этим проектам завершена оценка регулирующего воздействия, проходит согласование в правительстве региона. Предполагаемая дата создания этих особо охраняемых природных территорий — май этого года», — озвучил сроки создания новых ООПТ Дмитрий Полшведкин.
В Перми находится 29 ООПТ местного и регионального значения, включая долины малых рек, боры и природные ландшафты. Их общая площадь в черте города составляет 14 037 гектаров, на них приходится 17,5% от всей его площади. Всего в Прикамье к январю 2023 года насчитывалось около 367 особо охраняемых природных территорий различного уровня. Их площадь приближается к 1,1 млн гектара или 9% площади региона.