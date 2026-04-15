В Пермском крае раскрыли убийство 19-летней давности

В 2007 году в своей квартире была убита 69-летняя пенсионерка.

Источник: Комсомольская правда

Спустя 19 лет в Пермском крае раскрыто жестокое убийство, совершенное в Чайковском в апреле 2007 года, рассказали в пресс-службе МВД России по Пермскому краю.

В собственной квартире была убита 69-летняя пенсионерка. Ее тело с многочисленными ножевыми ранениями обнаружили на месте происшествия. Полицейские провели расследование, но раскрыть преступление не удалось.

Весной 2026 года правоохранители Пермского края вышли на след ранее судимой и страдающей наркозависимостью женщины 1987 года рождения, подозреваемой в убийстве пенсионерки. По версии следствия, подозреваемая узнала, что пожилая женщина получила пенсию, и под благовидным предлогом попала в ее квартиру. Там она нанесла жертве несколько ударов ножом и похитила сбережения.

Полицейские установили местонахождение подозреваемой, она задержана и заключена под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».