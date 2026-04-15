Между Самарой и Уфой с 8 мая запустят скоростные поезда «Ласточка»

С 8 мая между Самарой и Уфой начнет курсировать прямой скоростной поезд «Ласточка». Время в пути составит всего 6 часов 28 минут. Составы будут делать остановки в Кинеле, Новоотрадной, Похвистнево, Бугуруслане, Абдулино, Приютово, Аксаково, Раевка, Дема. Об этом сообщили в администрации Самары.
«Расписание составили специально для жителей трех регионов, которые планируют поездки на выходные. Из Самары поезда будут уходить по пятницам, субботам и воскресеньям в 17:30. Из Уфы обратные рейсы предусмотрены по выходным дням в 05:50», — говорится в сообщении.
Билет для жителей Самары в кассе составит 1599 рублей, а при покупке через приложение будет стоить 1443 рубля. Для студентов и школьников Самарской области в определенные периоды цена составит 871 рубль. Дети до семи лет смогут ездить бесплатно. В зависимости от числа пассажиров по маршруту из Самары будут пускать составы из пяти или шести вагонов.