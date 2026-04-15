Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Между Самарой и Уфой с 8 мая запустят скоростные поезда «Ласточка»

Жители Самарской области смогут доехать до Уфы на «Ласточке» за шесть с половиной часов.

Источник: Комсомольская правда

С 8 мая между Самарой и Уфой начнет курсировать прямой скоростной поезд «Ласточка». Время в пути составит всего 6 часов 28 минут. Составы будут делать остановки в Кинеле, Новоотрадной, Похвистнево, Бугуруслане, Абдулино, Приютово, Аксаково, Раевка, Дема. Об этом сообщили в администрации Самары.

«Расписание составили специально для жителей трех регионов, которые планируют поездки на выходные. Из Самары поезда будут уходить по пятницам, субботам и воскресеньям в 17:30. Из Уфы обратные рейсы предусмотрены по выходным дням в 05:50», — говорится в сообщении.

Билет для жителей Самары в кассе составит 1599 рублей, а при покупке через приложение будет стоить 1443 рубля. Для студентов и школьников Самарской области в определенные периоды цена составит 871 рубль. Дети до семи лет смогут ездить бесплатно. В зависимости от числа пассажиров по маршруту из Самары будут пускать составы из пяти или шести вагонов.