Теплоходам разрешат проходить в разведенные пролеты мостов в Петербурге

Это новшество навигационного сезона 2026 года.

Источник: Комсомольская правда

Прогулочные теплоходы теперь могут проходить в разведенные пролеты мостов в Петербурге, но по специальному разрешению. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного. На пресс-конференции в ТАСС, где объявили о старте водной навигации, уточнили, что речь идет про одно- и двухпалубные суда. Вероятно, этим правом оперативно воспользуются перевозчики, которые организуют экскурсии и прогулки в ночное время.

— Это новшество стартующего высокого туристического сезона. Изменения в федеральные правила безопасности судоходства внесли специально, чтобы туристы могли получить максимум впечатлений от нового опыта, — рассказали в пресс-службе администрации Северной столицы.

Город рассчитывает на новый рекорд по пассажиропотоку в новый навигационный сезон на воде. В 2025 году суда перевезли 5,2 миллиона человек. Кроме того, активно ловили и нарушителей — задержали более 600 лодок и катеров.