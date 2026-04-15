Теплоходам разрешат проходить в разведенные пролеты мостов в Петербурге

Прогулочные теплоходы теперь могут проходить в разведенные пролеты мостов в Петербурге, но по специальному разрешению. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного. На пресс-конференции в ТАСС, где объявили о старте водной навигации, уточнили, что речь идет про одно- и двухпалубные суда. Вероятно, этим правом оперативно воспользуются перевозчики, которые организуют экскурсии и прогулки в ночное время.
— Это новшество стартующего высокого туристического сезона. Изменения в федеральные правила безопасности судоходства внесли специально, чтобы туристы могли получить максимум впечатлений от нового опыта, — рассказали в пресс-службе администрации Северной столицы.
Город рассчитывает на новый рекорд по пассажиропотоку в новый навигационный сезон на воде. В 2025 году суда перевезли 5,2 миллиона человек. Кроме того, активно ловили и нарушителей — задержали более 600 лодок и катеров.