Ученые предупредили метеозависимых о магнитных бурях в выходные

Корональная дыра на Солнце может вызвать серию возмущений магнитного поля Земли 18 и 19 апреля, сообщает пресс-служба лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.

«На выходных, на радость любителям полярных сияний и к огорчению тех, кто связывает космическую погоду с самочувствием, придет очередная серия возмущений от очередной корональной дыры», — говорится в сообщении.

На данный момент специалисты наблюдают период «космического затишья», подчеркнули в лаборатории.

В конце марта на Земле завершилась одна из самых долгих магнитных бурь. Она продлилась почти неделю.

